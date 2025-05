Pugni, calci e sputi contro gli agenti che gli chiedono i documenti: un arresto a Ricadi

Un uomo è stato arrestato dagli agenti di Polizia a seguito di un controllo, svolto nei pressi della stazione ferroviaria di Ricadi, per contrastare l'occupazione abusiva di edifici e terreni. In particolare, il soggetto era stato fermato dagli agenti del posto fisso di Tropea, e si sarebbe mostrato sin da subito poco collaborativo, rifiutandosi di mostrare i propri documenti.

Dopo qualche battibecco ed il continuo rifiuto a fornire le proprie generalità, il soggetto è diventato particolarmente aggressivo e violento, e dopo aver minacciato verbalmente gli agenti avrebbe tentato di colpirli lanciandogli contro vari oggetti rinvenuti per strada, tra bottiglie ed oggetti metallici, ed anche sputandogli contro.

Non sazio, lo stesso avrebbe tentato poi la fuga scappando in direzione dei binari, arrivando a colpire con calci e pugni gli agenti che tentavano di fermarlo. La fuga però è durata poco, ed è stato possibile immobilizzarlo ed arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Vibo Valentia.