Pollino Bike Festival, gli operatori del cicloturismo in Calabria e Basilicata

Il prossimo 7 giugno, nell'ambito della terza edizione del Pollino Bike Festival (7-8 giugno), Campotenese (frazione di Morano Calabro) diventerà il centro nevralgico per gli operatori del cicloturismo in Calabria e Basilicata, ospitando il Forum del Cicloturismo nel Pollino.

Organizzato da Bikenomist e Fiera del Cicloturismo in collaborazione con Catasta, il Forum a partecipazione gratuita (previa registrazione obbligatoria a questo link) rappresenta un'opportunità unica per discutere strategie, condividere esperienze e costruire reti tra professionisti del settore.



Il programma della mattinata si articola in momenti formativi, panel di approfondimento e networking strutturato, con l’obiettivo di rafforzare la rete del cicloturismo nell’area del Parco Nazionale del Pollino e costruire una visione condivisa per il futuro di questo territorio.

Ad aprire il Forum alle ore 10:00 Pinar e Paolo Pinzuti, fondatori della Fiera del Cicloturismo e figure di riferimento nella promozione della mobilità su due ruote, insieme ad alcuni rappresentanti istituzionali: Giovanni Calabrese, Assessore Ambiente e Turismo Regione Calabria, Laura Mongiello, Assessore Ambiente Regione Basilicata, Giovanni Aramini, Dipartimento Ambiente Regione Calabria, Mario Donadio, Sindaco Morano Calabro e Luigi Lirangi, Commissario Parco Nazionale del Pollino.

La prima sessione “Il Sud che Pedala”, tenuta da Pinar Pinzuti si aprirà alle 10:30 e accenderà i riflettori sul viaggio lento come leva di sviluppo locale, valorizzando l’importanza di questo appuntamento calabro-lucano come occasione di confronto tra istituzioni, operatori e appassionati per esplorare trend emergenti, esperienze virtuose già attive a livello locale e nuove rotte sostenibili.

Seguirà un focus tenuto da Unioncamere Calabria sui dati aggiornati del settore, grazie al rapporto “Viaggiare con la bici 2025” di Isnart e Legambiente - rilasciato lo scorso aprile in occasione del Forum della Fiera del Cicloturismo di Bologna. Una fotografia aggiornata sul cicloturismo in Calabria per comprendere chi sono i cicloturisti, cosa cercano e quanto spendono nei territori attraversati.

Paolo Pinzuti, fondatore della Fiera del Cicloturismo ed editore di Bikeitalia.it, porterà una riflessione sul futuro del settore, con particolare attenzione alla costruzione di infrastrutture, servizi e narrazioni capaci di rendere il Pollino una meta cicloturistica di riferimento.

Il cuore del Forum sarà il momento di networking, dalle 11:30 alle 12:30, un’opportunità concreta per operatori locali, enti e imprese di conoscersi, confrontarsi e avviare collaborazioni su base territoriale.

Alle 13:00, il Forum si concluderà con momento conviviale “Ruoti, Ruote e Reti”: un pranzo di networking pensato per approfondire le tematiche emerse durante la mattinata, favorire l'interazione tra i partecipanti, rafforzare relazioni e sinergie e tra gli attori del settore.

Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo, dichiara: «Portare il Forum del Cicloturismo nel Pollino è una scelta che parla di visione: crediamo che il futuro del cicloturismo passi per territori autentici, coinvolgenti e ricchi di potenziale come il Sud Italia. Il Forum è un’occasione concreta per unire esperienze, fare rete e costruire una nuova mappa del viaggio lento. Vogliamo sottolineare l’importanza della creazione di una rete attiva di soggetti privati per lo sviluppo del cicloturismo nel Pollino: è una leva fondamentale per ampliare e migliorare l’offerta dei territori attraversati da infrastrutture ciclabili, come la Ciclovia dei Parchi e le sue diramazioni».

Il Forum del Cicloturismo è parte integrante del Pollino Bike Festival, una due giorni con un programma ricco e variegato per appassionati, famiglie e comunità locali all’insegna dello sport, condivisione, pedalate ed escursioni nei luoghi più incantevoli della zona, degustazione di prodotti tipici delle piccole aziende del Parco, tanta musica e nel quale trova dimensione naturale la celebre Marathon degli Aragonesi.