Ai domiciliari sparisce per alcuni giorni, torna in carcere

Finisce in carcere un crotonese denunciato nelle scorse ore dai carabinieri della Radiomobile per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è risultato continuativamente irreperibile per alcuni giorni per poi essere ritrovato nella sua casa, in occasione di un altro controllo.

I militari hanno quindi richiesto la revoca della misura al momento a suo carico, con il conseguente ripristino della detenzione in carcere, poi eseguito dagli stessi Carabinieri della Stazione locale.