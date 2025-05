Evade dai domiciliari e ruba in un ristorante, incastrato dalle telecamere

Nella nottata di mercoledì scorso, 28 maggio, i carabinieri della Stazione di Crotone e della Radiomobile sono intervenuti in un ristorante del centro cittadino, all’orario di chiusura, dove era stata segnalata un’effrazione.

Un sopralluogo effettuato ha permesso di accertare che, dopo aver forzato la serranda di accesso, erano stati rubati il registratore di cassa e una busta con dei contanti, un bottino totale di qualche centinaia di euro.

Le telecamere, visionate subito, hanno consentito ai militari di riconoscere come presunto responsabile del colpo un 50enne, già noto, che tra l’altro avrebbe dovuto trovarsi ristretto agli arresti domiciliari, dai evidentemente sarebbe evaso per commettere il furto.

Rintracciato poco dopo a casa sua, l’uomo è stato infatti trovato in possesso del registratore di cassa con parte della refurtiva. Nella mattinata di oggi è stato quindi accompagnato dai carabinieri nel carcere di Crotone, così come disposto dal Pubblico Ministero della Procura locale, in attesa dell’udienza per direttissima.