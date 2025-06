Pazzi per le due ruote. Un successo l’ottava edizione del South Bike Show Sibari

Il fine settimana appena trascorso a Sibari ha rappresentato un trionfo di cultura e divertimento, grazie all'ottava edizione del South Bike Show, unica tappa calabrese dell'Italian Motorcycle Championship (Imc).

Collaborando con “Bikers Life”, rivista leader nel settore custom, classic e del mototurismo, l’evento ha richiamato un'enorme partecipazione, dimostrando l’attrattiva e la passione che circondano il mondo delle motociclette.



Nella suggestiva cornice del Custom Bike Show 2025, il via alla premiazione delle Top 20 in un concorso che ha visto una straordinaria varietà di modelli e stili, a cura della Rivista che ha collaborato all’evento. Le iscrizioni aperte il 30 maggio hanno dato il via a un ricco programma, animato dalla musica di Dj Angelo Caliendo e dalle performance live degli Alvin Rock Band, creando un’atmosfera vibrante già dal primo giorno.

Uno degli highlights della manifestazione è stata l’esposizione delle moto Enduro elettriche, che ha saputo catturare l’interesse degli appassionati e dei curiosi. A rendere ancora più affascinante l'evento, le modelle del JF Team Model hanno sfilato tra le moto esposte, aggiungendo un tocco di eleganza e stile.

Il South Bike Show non ha però dimenticato di celebrare anche le arti performative. Infatti, una novità assoluta è stata l’esibizione della Tersicore Dance School, che ha proposto uno spettacolo di danza hip hop con una partecipazione entusiasta da parte di studenti delle scuole di Sibari e Trebisacce. L’energia è stata amplificata dalla Parata del gruppo “Musici Arma Murani” di Morano Calabro (CS), che ha intrattenuto il pubblico con il suo spettacolo “Vexillum Regium”, ricco di ritmi coinvolgenti e colori.



Non sono mancati momenti di pura adrenalina, con lo spettacolo di Pole Dance, ormai disciplina olimpica riconosciuta dal Coni, presentato dalla “Polemove Studio” di Rossano. La maestra Elena Mandolito, insieme agli artisti Sara Mancuso e Giovanni Mussuto, ha regalato un’esibizione straordinaria, mentre la Roar Animazione ha incantato gli spettatori con uno spettacolo di fuoco mozzafiato.



La domenica ha visto come protagonista il Raduno delle Car Audio Competition, dove emozioni e competizione hanno caratterizzato gare di Rombo, Tuning e Audio, creando un’atmosfera carica di adrenalina e coinvolgimento.



Leonardo Adduci, Presidente dell’associazione South Bike Show Sibari, ha espresso il suo ringraziamento all’amministrazione uscente di Cassano Allo Ionio, sotto la guida di Giovanni Papasso, in particolar modo il consigliere Antonio Stringaro. Auspicate inoltre future collaborazioni con la nuova amministrazione capeggiata da Gianpaolo Iacobini.



In chiusura, la manifestazione ha incluso una riffa con 6 premi in palio offerti dalle varie concessionarie e da attività locali. Questa edizione del South Bike Show ha quindi superato ogni aspettativa, consolidandosi come una delle tappe più importanti del sud Italia, promuovendo la cultura motociclistica e valorizzando le risorse locali in un clima di festa e condivisione.