Portfolio Cafè, in mostra “Il viaggio metafora della vita” di Leonardo Pontieri

Da giorno 4 giugno è possibile ammirare la mostra fotografica “Il viaggio come metafora della vita” di Leonardo Pontieri, socio del Gruppo Fotoamatori Crotone. La mostra si compone di 12 foto a colori sulle diverse attività connesse alle stazioni ferroviarie, ai treni, alle persone che le animano e le rendono luoghi di interscambio, dove persone che non si conoscono, e che forse non si incontreranno mai più, mettono in comune una parte di loro.

È bene, però, lasciare all’autore il compito di presentare la propria opera: «Il viaggio come metafora della nostra vita, noi passeggeri i personaggi di questo viaggio fatto di immagini, di rumori, di odori che si intrecciano con le vite altrui. Tutto si svolge in luoghi non luoghi (stazioni), ed il tempo fuggevole ed inesorabile scandisce le nostre vite, in questo vagante errare, dove le storie ed i volti di ognuno diventano racconti fantastici immaginari, che ci accompagnano in questo peregrinare che è il nostro vivere. Gli attori principali comunque, sono tutte quelle persone che con il loro lavoro a volte invisibile e discreto, fanno sì che il nostro viaggio sia sicuro e confortevole, e che ci porti sempre alla fine del nostro viaggio».