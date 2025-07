Portfolio Cafè, in mostra le “passeggiate con Greta” di De Caria

È partita da ieri, giovedì 3 luglio, l’ennesima mostra organizzata dal Gruppo Fotoamatori Crotone. Questa volta ad esporre è il socio Giuseppe Roberto De Caria che presenta “Passeggiate con Greta”, dodici scatti a colori in cui il soggetto principale è Greta, una femmina di setter bianca a chiazze nere.

L’autore prende spunto dalle sue passeggiate con la sua amica pelosa per illustrare anche alcuni scorci caratteristici del territorio crotonese.

“La vita di Greta non è iniziata randagia. Setter inglese proveniente da allevamento. Comprata a caro prezzo e destinata alla caccia. Purtroppo la sua indole l’ha condannata all'abbandono, troppo buona, troppo paurosa e quindi buttata via come uno straccio vecchio. Greta ha avuto costanza nel chiedere aiuto e alla fine la sua costanza è stata ricompensata. Greta adesso fa quello che dovrebbero fare tutti gli esseri viventi: mangia, gioca, dorme e va a passeggio con me, anzi sono io che vado a spasso con Greta” ha spiegato lo stesso De Caria.