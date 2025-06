Crotone, al via la riqualificazione di Via Federico Fellini

"L’amministrazione Voce non tralascia nessun quartiere nell’ambito della programmazione per la riqualificazione degli assi viari". È quanto afferma la medesima amministrazione comunale di Crotone per mano dell'assessore ai lavori pubblici Rossella Parise, che prosegue: "Dopo il quartiere Margherita, il cui progetto è stato approvato nei giorni scorsi, è la volta di Poggioverde ed in particolare di Via Fellini il cui progetto esecutivo per la sua riqualificazione è stato approvato dalla Giunta Comunale".

"Un finanziamento di circa 200 mila euro destinato, in questa prima fase a riqualificare il tratto di strada che va dal ponte Trafinello al ponte sul torrente Migliarello. La seconda parte - compresa tra il ponte sul torrente Migliarello e la Strada Statale 106 - non è stata contemplata in questo intervento, in quanto la stessa sarà interessata, nei prossimi mesi, dai lavori di rifacimento del ponte sul torrente Migliarello con conseguente passaggio di mezzi pesanti coinvolti nei lavori. L’intervento è volto al miglioramento delle condizioni della viabilità e dell’accessibilità esistenti".

"La strada oggetto d’intervento è stata divisa in 8 sezioni lungo le quali saranno eseguite le seguenti tipologie di lavorazioni: rifacimento dello strato di usura dell’intera sede stradale, risagomatura delle parti avvallate o con presenza di buche della sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso binder e successiva bitumatura con manto d’usura tappetino dell’intera sede stradale, risagomatura delle parti avvallate o con presenza di buche eseguita con conglomerato bituminoso binder e successiva bitumatura" viene specificato in conclusione. "Nello specifico è stata prevista la bitumatura per l’intera sede stradale in quanto è di accesso al popoloso quartiere Poggio Verde, agli uffici della Camera di Commercio e conduce agli altri agglomerati abitativi presenti lungo la stessa via".