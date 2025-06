Reggio, posto fisso della Polizia all’aeroporto e gommone per vigilanza costiera

È stata inaugurata, giorni fa, divenendo già operativa, la nuova postazione fissa della Polizia Locale di Reggio Calabria presso l'Aeroporto Internazionale "Tito Minniti".

Al taglio del nastro erano presenti l'assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Giuggi Palmenta ed il Comandante del Corpo Salvatore Zucco, insieme ad altre autorità civili e militari.

La nuova sede operativa, situata in un punto strategico dello scalo reggino, mira a rafforzare la presenza delle istituzioni in un'area cruciale per l'immagine della città nonché per i flussi turistici e commerciali.

Gli agenti, svolgeranno attività di controllo del territorio, vigilanza sulla viabilità aeroportuale, contrasto all'abusivismo commerciale ed al trasporto irregolare di persone; oltre a fornire assistenza e informazioni all'utenza.

Palmenta ha espresso grande soddisfazione l'importante traguardo: "L'apertura di questa postazione della Polizia Locale all'interno dell'aeroporto 'Tito Minniti' – ha dichiarato- rappresenta un segnale forte dell'attenzione che questa Amministrazione riserva alla sicurezza integrata ed alla qualità dell'accoglienza nella nostra città. L'aeroporto è la principale porta d'accesso a Reggio Calabria e garantire qui un presidio fisso significa offrire un servizio migliore ai viaggiatori, contrastare fenomeni di illegalità e collaborare attivamente con le altre Forze dell'Ordine già presenti. Ringrazio il Comandante Zucco e tutti gli agenti per la loro dedizione. Questo è un ulteriore passo verso una città più sicura e ordinata".

“Questa iniziativa – ha dichiarato il Comandante Salvatore Zucco - dà risposta ad un'esigenza importante di prossimità. Un servizio reso in un luogo di prima interfaccia, finalizzato a rendere fattivo e proattivo l'apporto della Polizia Locale alla città con una copertura oraria per un minimo di dieci ore giornaliere. Un impegno interistituzionale importante che ha visto Sacal concedere i locali e l'amministrazione comunale abbracciare e promuovere l'iniziativa. La presenza degli agenti nei punti nevralgici della città è sempre un occasione di crescita e di promozione della legalità”.

A questa iniziativa se ne è aggiunta un'altra che rafforza ancora di più la presenza ed i servizi del Corpo dei Vigili Urbani in città; è stato infatti acquistato, con il fondo di sicurezza urbana per i comuni sedi di città metropolitana, un gommone che rappresenta un potenziamento significativo. Sarà infatti impiegato per la vigilanza costiera, il contrasto all'inquinamento e a ogni forma di illecito perpetrato via mare, in stretta collaborazione con le altre Forze dell'Ordine.

L'apertura della postazione all'aeroporto e l'acquisto del gommone costituiscono due tasselli importanti che si aggiungono all'impegno quotidiano del Corpo dei Vigili Urbani per una città più sicura e controllata. Per l' occasione è istituito ed avviato operativamente il nucleo nautico.