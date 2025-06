Furto all’Asp di Cirò Marina, spariti farmaci oncologici da 300mila euro

Il sub distretto Asp di Cirò Marina

Dei farmaci oncologici, del valore che si stima intorno ai trecento mila euro, sono stati trafugati nella notte passata dal sub distretto di via Togliatti, a Cirò Marina, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

A far scattare l’allarme è stato, la mattina seguente, il persone di vigilanza in servizio presso la struttura e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia locale.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti si sarebbero introdotti nel sub distretto dopo aver forzato una porta tagliafuoco, per poi dirigersi verso la farmacia al piano terra e qui scassinare l’armadietto contenente i medicinali.

I militari hanno già acquisito i filmati della videosorveglianza presente in zona e che in queste ore sono passati al setaccio per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini. Da quanto appreso non è strato trafugato altro materiale né altri farmaci.