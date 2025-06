Svaligiata di nuovo l’Asp di Cirò Marina, trafugati altri farmaci oncologici

Il sub distretto Asp di Cirò Marina

Appena una venti giorni fa ignoti erano entrati di notte nel sub distretto Asp di via Togliatti, a Cirò Marina, nel crotonese, scassinando un armadietto e portando via farmaci oncologici del valore di circa trecento mila euro (QUI).



A distanza di nemmeno un mese la scena si è purtroppo ripetuta con i malviventi che hanno fatto ancora una volta razzia di medicinali ma stavolta per il doppio del valore economico, ovvero per seicento mila euro, senza contare i disagi inevitabilmente causati ai pazienti che ne necessitano la somministrazione e che sono stati costretti a rivolgersi alla farmacia ospedaliera di Crotone.

In base a quanto riscontrato finora dai Carabinieri della compagnia locale, che stanno indagando sull’accaduto, i due casi, quello di oggi e quello del 5 giugno scorso, presenterebbero delle similitudini.

Anche in quest’ultimo difatti i malfattori, approfittando del buoi, hanno forzato una porta che si trova sul lato posteriore della struttura. Entrati nella farmacia del sub distretto hanno così svuotato due armadi frigorifero dove sono custoditi i farmaci oncologici.

Tutta la scena sarebbe stata però registrata dall’impianto di videosorveglianza presente nella struttura le cui immagini sono ora passate al setaccio dai militari che stanno tentando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.