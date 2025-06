Dalla ricerca dell’immobile al rogito: l’iter che porta ad acquistare casa oggi

Acquistare casa è un passo importante, che inizia molto prima della firma di un contratto. Tutto parte dalla ricerca dell’immobile giusto, un processo che richiede attenzione, pazienza e capacità di valutare con lucidità aspetti pratici, economici e strutturali.

Una volta individuata l’abitazione adatta alle proprie esigenze, si entra in un iter delicato ma essenziale, che comprende fasi come la proposta d’acquisto, il compromesso e infine il rogito notarile, l’atto conclusivo che sancisce il trasferimento di proprietà.

Conoscere fin dall’inizio ogni passaggio di questo percorso aiuta a prendere decisioni consapevoli, ad affrontare con maggiore sicurezza gli adempimenti burocratici e a prevenire errori o ritardi.

La ricerca dell’immobile: perché affidarsi a un’agenzia radicata sul territorio

Trovare la casa giusta non è solo una questione di gusti o budget: si tratta di valutare correttamente ogni aspetto dell’immobile, del contesto e della trattativa. In questo senso, affidarsi fin da subito a un’agenzia immobiliare esperta e ben radicata sul territorio può fare la differenza.

Un buon agente conosce in modo approfondito la zona in cui opera e può proporre soluzioni mirate e realmente in linea con le esigenze del cliente. Sa riconoscere il giusto valore di mercato di un immobile, individuare eventuali criticità, fornisce un quadro chiaro sulle potenzialità dell’acquisto e soprattutto agisce con trasparenza.

Un esempio concreto è rappresentato da Makecasa a Vizzolo Predabissi , agenzia che opera nel settore da più di 25 anni con professionalità, ascolto e profonda conoscenza del mercato locale. Rivolgersi a Makecasa significa poter contare su un partner fidato fin dalla fase iniziale della ricerca, in grado di accompagnare ogni cliente verso un acquisto consapevole e sicuro.

Grazie al supporto di un’agenzia immobiliare, anche le fasi successive – proposta, compromesso e rogito – possono essere affrontate con maggiore tranquillità, sapendo di essere seguiti da professionisti competenti in grado di affrontare al meglio ogni aspetto legale, tecnico e contrattuale.

La proposta d’acquisto: il primo passo verso la tua nuova casa

Una volta trovata la casa dei propri sogni, il primo passo concreto da compiere è la proposta d’acquisto. Si tratta di un documento scritto con cui l’acquirente manifesta formalmente l’intenzione di acquistare un determinato immobile, a un prezzo e a condizioni precise.

La proposta contiene elementi essenziali: le generalità delle parti, la descrizione dell’immobile, il prezzo offerto, i tempi previsti per il compromesso e per il rogito, oltre alle modalità di pagamento. Spesso è accompagnata da una clausola sospensiva, che tutela l’acquirente nel caso in cui, ad esempio, debba attendere l’approvazione di un mutuo o il rilascio di determinati documenti.

Insieme alla proposta, si consegna generalmente un assegno a titolo di caparra, che rimane in deposito fino all’accettazione del venditore. Solo in caso di accettazione, l’assegno viene incassato e la proposta diventa vincolante per entrambe le parti, impegnando acquirente e venditore a procedere con la compravendita alle condizioni concordate.

Il compromesso: l’impegno formale all’acquisto

Dopo l’accettazione della proposta d’acquisto, si passa alla stipula del compromesso, tecnicamente chiamato contratto preliminare di compravendita. Questo documento segna un passaggio cruciale: acquirente e venditore si impegnano reciprocamente a concludere la compravendita dell’immobile, stabilendo con precisione condizioni, tempi e modalità.

Il compromesso può essere redatto in diverse forme: scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico, a seconda delle esigenze specifiche o della complessità della compravendita (ad esempio in presenza di vincoli o ipoteche).

Una volta firmato, il contratto preliminare deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni. Questa operazione comporta il versamento di alcune imposte proporzionali al valore dell’immobile.

In questa fase viene versata una caparra, generalmente confirmatoria, che rappresenta una garanzia dell’impegno preso. In caso di inadempienza da parte del venditore, l’acquirente ha diritto a ricevere il doppio della somma versata. Viceversa, se l’inadempiente è l’acquirente, il venditore può trattenere la caparra

Le verifiche fondamentali prima del rogito

Prima di procedere con la firma del rogito notarile, è essenziale effettuare una serie di verifiche tecniche e legali sull’immobile e sulla documentazione fornita. Questo passaggio, spesso sottovalutato, è in realtà cruciale per evitare spiacevoli sorprese e assicurarsi che l’acquisto avvenga in piena regolarità.

Le principali verifiche da effettuare includono:

La conformità urbanistica e catastale ;

La titolarità della proprietà ;

L’assenza di vincoli, ipoteche o pignoramenti;

La regolarità degli impianti;

La situazione condominiale;

La situazione fiscale del venditore.

Anche in questa fase, il supporto di professionisti come il notaio e l’agente immobiliare è fondamentale per accertarsi che tutto sia in ordine e procedere con sicurezza verso la firma del rogito

Il rogito notarile: la firma che sancisce l’acquisto

Il rogito notarile rappresenta l’atto conclusivo dell’intero percorso di acquisto: è in questa fase che avviene il vero e proprio trasferimento della proprietà dell’immobile dall’attuale proprietario all’acquirente. Il rogito viene stipulato davanti a un notaio, figura imparziale che ha il compito di verificare la correttezza dell’operazione e garantire la legalità dell’atto.

Durante l’incontro, il notaio accerta l’identità delle parti, controlla la documentazione e verifica che non vi siano impedimenti alla vendita. Una volta sottoscritto l’atto, l’acquirente diventa proprietario dell’immobile a tutti gli effetti.

Il notaio provvede infine alla registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate e alla trascrizione nei Registri Immobiliari, conferendo piena efficacia giuridica all’acquisto. In questa fase vengono versate le imposte di legge e le spese notarili, definite in base alla tipologia dell’immobile e del profilo dell’acquirente.