In casa pistola e munizioni clandestine, manette 69enne crotonese

Un 69enne di Cirò Marina è finito in arresto con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina e munizioni e per ricettazione. I carabinieri della Compagnia cittadina hanno eseguito una perquisizione in due case dell’uomo, e nella mansarda della prima, nascosti in una valigia in un armadio di ferro, hanno scovato una fondina da pistola in pelle e una boccetta di olio per armi, chiari indizi della presenza di armi da fuoco.

La Beretta sul mobile

Sulla base degli elementi e delle informazioni raccolte, i militari hanno così proseguito il controllo anche alla seconda abitazione, dove, sopra un mobile della sala da pranzo, avvolta in un panno è stata trovata una Beretta cal. 7.65 con la matricola abrasa, perfettamente funzionante e completa di caricatore, oltre a circa novanta proiettili dello stesso calibro.

La convalida dell'arresto

Per il soggetto sono quindi scattate le manette. La Procura della Repubblica di Crotone ha richiesto al Tribunale la convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata di ieri, sabato 7 giugno.