Scontro tra due auto sulla Ss 106, una finisce contro un muro. Un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa sulla statale 106 ionica, a Botricello, nel catanzarese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Bmw e una Ford Fiesta

A causa dell’impatto la prima è andata a finire contro il muro di un’abitazione, ma ad avere la peggio è stato il conducente della Ford che soccorso immediatamente ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Suem 118. Illesi, invece, gli altri cinque occupanti delle due vetture interessate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina che hanno messo in sicurezza le auto ed il luogo dell’incidente, per evitare altri pericoli per la circolazione. Presenti anche i Carabinieri a cui sono affidati gli accertamenti di competenza per la ricostruzione della dinamica del sinistro, e che sono attualmente in corso.