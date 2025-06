Beccato a spacciare: 19enne crotonese finisce in manette

Un 19enne crotonese è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio dopo esser stato bloccato dalla polizia proprio mentre stava vendendo una dose.

È accaduto in pieno centro cittadino durante un normale controllo del territorio volto proprio al contrasto dello spaccio. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del ragazzo e del suo interlocutore, il primo tra l’altro già conosciuto per i suoi trascorsi, sono intervenuti sorprendendolo mentre consegnava lo stupefacente in cambio di denaro.

Perquisito è stato così trovato con poco più di cinque grammi di cocaina. Perquisizione che è poi proseguita a casa del 19enne, dove è stato ritrovato dell’altro materiale riconducibile all’attività di spaccio, tra cui strumenti per confezionare le dosi. Alla fine il giovane è stato portato in Questura per le formalità di rito e successivamente sottoposto ai domiciliari.

Il precedente di 24ore fa

Quest’ultimo arresto fa il paio con quello di nemmeno 24 ore fa quando, sempre a Crotone, le Volanti hanno fatto scattare le manette ai polsi di un pregiudicato 41enne trovato con 160 grammi di cocaina (QUI).

Nelle scorse ore, poi, la Polizia ha identificato 234 persone di cui 52 pregiudicati, controllato 108 veicoli e 30 soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale.