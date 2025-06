Cinema breve. Cmff, 6a edizione: in giuria Ruffino, De Pascali, Costa e Triglia

Saranno l’attrice Aurora Ruffino, lo scenografo Gaspare De Pascali, il direttore della fotografia Emilio M. Costa e il regista e sceneggiatore Giacomo Triglia i giurati della 6a edizione del Calabria Movie Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, in programma dal 28 al 31 luglio a Crotone.

Composta da quattro professionisti che incarnano in maniera trasversale le principali maestranze del cinema, la giuria avrà il compito di valutare i lavori in concorso, selezionati tra oltre mezzo migliaio.

Tra le interpreti più versatili del panorama cinematografico italiano Aurora Ruffino è conosciuta per le sue interpretazioni in film e serie tv di successo come La solitudine dei numeri primi, Braccialetti Rossi, Noi versione italiana di This is Us. Gaspare De Pascali ha lavorato nel cinema e nelle serie tv internazionali, collaborando con Netflix (Summertime) e Amazon Prime (The Bad Guy, per la regia di Stasi e Fontana). Ha firmato la scenografia del film Primavera di Damiano Michieletto, della serie internazionale Concordia prodotta da Frank Doelger, del film Iddu di Grassadonia e Piazza (in concorso alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia), e del nuovo film di Pietro Marcello, Duse, un biopic su Eleonora Duse, attualmente in post-produzione.

Emilio Maria Costa ha curato la fotografia del film Il mio posto è qui con Marco Leonardi e Ludovica Martino e ha vinto il premio per la Miglior Fotografia al TMFF 2025 per il cortometraggio Agnus Day di Giuseppe Isoni. Tra i più recenti lavori del regista e sceneggiatore Giacomo Triglia, noto per il suo stile distintivo e contemporaneo, il videoclip L’albero delle noci di Brunori Sas, presentato a Sanremo 2025.

Quattro straordinari protagonisti

“Siamo davvero felici e orgogliosi di poter accogliere quattro straordinari professionisti del cinema italiano che non solo rappresentano mestieri diversi all’interno del settore, ma incarnano anche lo spirito di una nuova generazione di talenti. La loro presenza – afferma Luisa Gigliotti, della direzione artistica - riflette una scelta ben precisa: dare spazio, voce e visibilità a chi, come noi, sta cercando di costruirsi un percorso nel mondo del cinema, spesso in un contesto che tende ancora a privilegiare chi è già affermato, lasciando poco margine agli emergenti.”

“È anche per questo che continuiamo a definire il nostro festival come un evento fatto dai giovani per i giovani – ma aperto a tutti – con l’intento di creare un’alternativa concreta e stimolante in un Paese che, troppo spesso, sembra non avere abbastanza spazio per le nuove generazioni. Per quanto riguarda la selezione dei corti - prosegue - anche quest’anno proporremo una varietà di temi che riflettono le complessità e le urgenze della nostra società. Dalla denuncia della violenza alla promozione della parità di genere, ogni storia sarà un’occasione per riflettere, per sensibilizzare e per ricordare quanto il cinema possa essere uno strumento potente di cambiamento sociale. Il nostro obiettivo è continuare a far vivere questo festival come un palcoscenico di idee, impegno e partecipazione”, conclude Gigliotti.

Spirito giovane e indipendente

La rassegna - dallo spirito giovane e indipendente - è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, Matteo Russo; Luisa Gigliotti e Antonio Buscema, che sin dal 2020 portano avanti una visione di valorizzazione culturale e artistica sul territorio calabrese attraverso il linguaggio cinematografico. Prodotto da Calabria Movie APS, il festival ha saputo affermarsi negli anni come una realtà unica nel Sud Italia, diventando un punto di incontro sia per addetti ai lavori, che per gli appassionati di cinema.