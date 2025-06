Nel catanzarese, avviso orale aggravato per quattro persone

Il Questore di Catanzaro ha emesso quattro provvedimenti di Avviso Orale Aggravato nei confronti di altrettante persone della provincia, a seguito dei controlli delle forze dell'ordine.

L'adozione delle misure, rientra nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità, scaturite all’esito dell’attività istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine - Sezione Misure di Prevenzione. Tutti i destinatari, hanno precedenti penali ed annoverano sentenze definitive passate in giudicato.

Due soggetti, di 29 e 36 anni residenti a Botricello, risultano gravati di vari reati tra i quali minaccia e violenza a pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sono stati più volte deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla locale Stazione dei Carabinieri.

Per entrambi, il Tribunale di Catanzaro - nel novembre 2024 - ha emesso sentenza divenuta irrevocabile nello scorso mese di marzo, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso.

Il terzo provvedimento riguarda un 58enne residente a Davoli, anche lui già con vari precedenti di polizia commessi in ambito regionale. A suo carico, risultano tre condanne, la più recente è del novembre 2024 con sentenza definitiva ad aprile, per il reato introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Il quarto, su proposta del Commissariato di di Lamezia Terme, riguarda un 47enne residente nella città dei due mari, con quattro condanne definitive per i reati di estorsione in concorso, estorsione, detenzione abusiva di armi. L'ultima è divenuta irrevocabile nel 2023, per il reato di porto di armi e di oggetti atti ad offendere.