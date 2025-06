Crotone. Mit: affidati i lavori per la sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto ad una interrogazione parlamentare scritta relativa ai lavori necessari per la sede dei Vigili del Fuoco dell'Aeroporto di Crotone, precisando che nel corso dell’ultimo biennio, si è adoperato per risolvere le criticità tecniche e infrastrutturali segnalate dal Comando cittadino.

Il gestore dello scalo, la Sacal, nel marzo del 2024, ha presentato all’Enac il progetto esecutivo delle opere relative all’adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili presso il “Pitagora”, che prevedeva una serie manutenzioni straordinarie come l’adeguamento delle strutture ai fini sismici, il rifacimento degli impianti elettrici, meccanici e speciali, la sostituzione di finiture come pavimenti, controsoffitti, serramenti, e sanitari.

L’intervento

L’intervento, finanziato con fondi della Regione Calabria, è stato inserito nel Cis, Contratto Istituzionale di Sviluppo “Volare Calabria”, stipulato il 30 dicembre del 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Turismo, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministro dell’Interno, la Regione Calabria, l’Enac, la Sacal e Invitalia.

Il progetto

L’Enac, per quanto di competenza, il 2 maggio 2024 ha approvato il progetto esecutivo presentato dal gestore aeroportuale formulando delle prescrizioni ad integrazione dello stesso: la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori si è conclusa il 27 novembre successivo con l’affidamento dell’appalto alla società Mape.

In seguito, il Responsabile Unico del Procedimento, il 23 dicembre scorso, ha autorizzato la Direzione Lavori a procedere con la consegna delle opere, che è avvenuta lo scorso 12 maggio.

Le aree funzionali

Nel periodo intercorso tra l’affidamento dell’appalto e la consegna dei lavori, la società appaltante ha effettuato i corsi di “Safety and Security” propedeutici all’ottenimento dei Tesserini di Ingresso in Aeroporto (TIA) per tutte le maestranze che interverranno ai lavori.

Gli interventi previsti sul fabbricato, anche al fine di garantire il pronto intervento dei Vigili del Fuoco all’interno dello scalo aeroportuale per le 24 ore giornaliere, avverranno per aree funzionali e, attualmente, sono in corso i lavori di miglioramento sismico presso il piano autorimessa.