Cosenza, al via Convention delle Camere di Commercio Italiane all’Estero

Stanno per accendersi i riflettori sulla 34ª Convention Mondiale delle Ccie, un evento dalla rilevanza internazionale che porterà a Cosenza, 63 Paesi in rappresentanza delle 86 Camere di Commercio Italiane nel mondo.

Organizzata dalla Camera di Commercio brutia e Assocamerestero, in collaborazione con Unioncamere e il supporto di Promos Italia, la manifestazione trasformerà per tre giorni la città in un vero e proprio hub globale di confronto, networking e cooperazione economica.

Dal 21 al 23 giugno, il Palazzo dell’Economia ospiterà un fitto calendario di incontri, tra cui le riunioni di area dei delegati Ccie suddivisi per continente (Europa, Asia-Oceania, Africa, America), le sessioni plenarie congiunte tra presidenti e segretari generali delle Camere, e momenti di confronto tra il sistema camerale estero e le associazioni di categoria locali.

Le giornate saranno scandite da approfondimenti, tavoli tecnici, condivisione di buone pratiche e sviluppo di strategie comuni per favorire l’internazionalizzazione delle PMI italiane. Presente anche il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, tra i saluti della giornata di apertura.

Il momento centrale della tre giorni sarà lunedì 23 giugno, con il convegno istituzionale "Destinazione Calabria: investimenti e talenti per lo sviluppo della Calabria all’estero", aperto al pubblico e in programma dalle 09:30 alle 13:30.

Interverrà anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, oltre che i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, accademici ed esponenti delle Ccie.

Focus dell’incontro saranno le prospettive di crescita della Calabria nei mercati globali, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, del turismo delle radici, della sostenibilità e dell’attrazione di talenti.

A seguire, nel pomeriggio, si terranno gli incontri B2B tra oltre 140 imprese calabresi e i rappresentanti delle Camere italiane all’estero: un’occasione concreta per individuare nuovi mercati di riferimento e costruire relazioni commerciali durature.

Le aziende partecipanti, iscritte al progetto Sei – Sostegno all’Export delle Imprese, avranno inoltre accesso a percorsi di consulenza personalizzata e potranno beneficiare di voucher economici e altri incentivi premianti per i progetti di collaborazione formalizzati con le Ccie.

Accanto ai lavori tecnici, la Convention offrirà anche momenti di incontro e valorizzazione del patrimonio culturale locale. In particolare, la sera del 22 giugno, i delegati saranno ospiti della cena di gala al Castello Svevo, luogo simbolico della storia cosentina, in un clima di accoglienza e promozione del territorio.