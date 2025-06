Corigliano. Accusato di minaccia e molestie alla ex: prosciolto

È stato definitivamente prosciolto dalle accuse di minaccia e molestia, un uomo dell’area urbana di Corigliano, difeso di fiducia dall’avvocato penalista Raffaele Meles del Foro di Castrovillari.

I fatti risalgono agli inizi del 2020 quando l’interessato, dopo la fine del rapporto sentimentale con una donna, non accettando la separazione avrebbe iniziato a porre in essere una serie di azioni di molestia nei confronti della ex e del suo nuovo compagno.

Secondo la tesi accusatoria, letteralmente ossessionato dalla fine del rapporto, l'avrebbe seguita sistematicamente e tempestata di chiamate, controllando gli spostamenti della coppia ed appostandosi nei luoghi da questi frequentati.

In una occasione, dopo aver seguito il “rivale”, lo avrebbe anche fermato e minacciato. Esasperati, i due avevano sporto denuncia.

Aperto il procedimento penale, l’avvocato Meles ha fatto rilevare al Tribunale come, a causa di un difetto procedurale, non fosse possibile procedere contro il proprio assistito, chiedendo la definizione del processo e il conseguente proscioglimento dell’imputato da tutte le accuse lui rivolte.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale di Castrovillari ha accolto tale tesi rilasciando l’uomo.