Prende a pietrate le auto parcheggiate, bloccato e arrestato

Una pattuglia della Volante di Cosenza, durante un normale servizio tra le vie del centro cittadino, si è imbattuta in un uomo che lanciava con violenza delle pietre contro alcune auto parcheggiate, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti e causando ingenti danni ai proprietari dei mezzi.

Nonostante avesse opposto resistenza contro gli agenti, il soggetto è stato bloccato e portato in Questura per gli accertamenti di rito, al termine del quale è stato arrestato per danneggiamento e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un 44enne indiano con precedenti specifici per un episodio simile e che è stato anche denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.