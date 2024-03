CoRo, nella notte danneggia tre auto dei carabinieri: arrestato 30enne

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto un trentenne gambiano a danneggiare tre veicoli privati appartenenti ad altrettanti Carabinieri in servizio, parcheggiate nell'area riservata nei pressi del reparto territoriale di Corigliano. Uno "sfregio" compiuto nella notte e denunciato questa mattina dal Sappe, che ora trova un epilogo con l'arresto del giovane extracomunitario accusato di danneggiamento e di resistenza a pubblico ufficiale.

I mezzi sarebbero stati rigati sulle fiancate rivolte verso la strada, ed il danno è stato subito notato dai militari. Dopo una rapida indagine è stato possibile risalire all'autore del gesto, per altro già noto alle forze dell'ordine. Lo stesso è stato raggiunto, nel corso della giornata, in un alloggio di fortuna che occupa nello scalo di Corigliano.

Tuttavia, alla vista dei militari, questo avrebbe tentato di sottrarsi ai controlli aggredendo i carabinieri con pugni e tirando loro addosso vari oggetti. Immobilizzato e riportato alla calma, avrebbe ammesso le sue responsabilità specificando, però, di non avercela in particolare nè contro i Carabinieri nè contro i proprietari dei mezzi. A suo dire, era solo un modo per "sfogare la rabbia".

Al netto della situazione particolare, il giovane è stato tratto in arresto e trasferito per direttissima nel carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.