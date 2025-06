Principio d’incendio all’ospedale di Crotone, causato da un mozzicone

Si sospetta sia stato un semplice mozzicone di sigaretta gettato imprudentemente da una finestra del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Crotone, trasportato dal vento, a causare principio di incendio sul tutte, in prossimità dei locali riservati alla Pediatria, dello stesso nosocomio cittadino.

Lo rende noto l’Azienda Sanitaria Provinciale rassicurando cittadini ed utenti sull’episodio, avvenuto nel pomeriggio di oggi al San Giovanni di Dio.

Accortisi del fuoco, e prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, erano già intervenuti i tecnici della stessa Asp, che hanno effettuato le opportune verifiche e contenere eventuali criticità. Con l’azione dei pompieri, poi, la situazione è stata immediatamente risolta, senza alcuna conseguenza per pazienti, personale e locali. Nessun danno si è registrato e l’attività assistenziale prosegue regolarmente.

L’azienda sanitaria crotonese ha colto quindi l’occasione per sottolineare, con forza, “l’assoluta necessità che tutti i cittadini e l’intero personale rispettino scrupolosamente le norme di sicurezza, in particolare quelle relative al divieto di fumo all’interno e nelle aree limitrofe all’ospedale”.

Anche se l’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento, “quanto accaduto rappresenta un episodio potenzialmente molto grave che non va sottovalutato” ha proseguito l’Asp informando di aver già avviato tutte le verifiche del caso e che intenda “andare fino in fondo per accertare responsabilità e prevenire il ripetersi di simili episodi”.