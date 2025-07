Contrasto povertà educativa. Ad Acri Festa di Comunità del progetto Ceveat

Si terrà venerdì prossimo, 4 luglio (alle 18), negli spazi della Scuola di Paciuri gestita dall'ente partner "Oltre le Barriere", la Festa di Comunità del progetto Ceveat, selezionato dall'impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e con ente capofila la Cooperativa Hoplà.

L'appuntamento, che arriva nella fase conclusiva di questo percorso lungo due anni che ha coinvolto i territori dell'Alto Tirreno e Valle Esaro, porterà alla sottoscrizione del Patto Educativo tra enti partner e stakeholders intercettati nel corso delle iniziative di comunità.

Una iniziativa ambiziosa

"Ceveat è un progetto ambizioso e complesso che sta per volgere al termine - spiega Maria Rosa Vuono, presidente dell'ente capofila, Cooperativa Hoplà - La conclusione ufficiale sarà, infatti, il 15 settembre. Per questo motivo che riteniamo importantissimo l'evento del 4 luglio che rappresenta non solo un momento di festa della comunità educante ma che serve anche a tirare le somme delle attività svolte, presentare i prossimi passi e, soprattutto, sottoscrivere il Patto Educativo di Comunità da intendersi come elemento di continuità tra l'attuazione del progetto, la sua conclusione e tutto quello che verrà a livello di programmazioni future".

Il programma delle iniziative

Questo il programma completo dell'iniziativa: lunedì 4 luglio alle 18 alla Scuola di Paciuri: accoglienza e saluti: Maria Rosa Vuono, presidente Hoplà Cooperativa ente capofila di Ceveat; proiezione video report sulle attività svolte dal progetto Cveat; presentazione Patto Educativo a cura di Angela Scigliano, referente Confcooperative.

A seguire interventi di: Francesca D'Ambra, sindaco di Malvito; Antonella Iannoccaro, Consigliere comunale di San Marco Argentano; Antonio Sandonato, referente di zona Alto Tirreno.

In conclusione: presentazione delle attività estive a cura di Esperia Piluso, referente Valle Esaro ed interventi liberi di partner e stakeholders presenti. A fine evento sottoscrizione del Patto di comunità.