In cerca d’origano si perdono sul Pollino, soccorsi due anziani

Erano usciti per andare a raccogliere dell’origano nella zona delle Gole del Raganello, tra i comuni di Civita e San Lorenzo Bellizzi, ma hanno smarrito la via del ritorno perdendosi in un’area impervia all’interno del Parco Nazionale del Pollino.

Protagonisti della vicenda due anziani escursionisti che sono stati soccorsi e messi in salvo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, impegnati dalla tarda mattinata di oggi nelle operazioni di ricerca.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione della scomparsa dei due, partiti da cada alle prime ore della giorno non facendo poi ritorno.

Le ricerche, condotte insieme dai Vigilfuoco e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, si sono protratte per diverse ore. I due uomini sono stati infine individuati: uno in buone condizioni di salute, l’altro ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata e aver riportato diversi traumi.

Grazie all'intervento di un elicottero del Corpo, il Drago VF62 del reparto di Lamezia Terme, entrambi sono stati recuperati e trasportati in una zona sicura.

Sul posto il personale sanitario del Suem118 ha prestato le prime cure, provvedendo poi al loro trasferimento in ambulanza negli ospedali di Corigliano Rossano e Trebisacce.