Inchiesta sul Sistema bibliotecario vibonese, tutti prosciolti

La sede del Sistema bibliotecario vibonese

Tutti prosciolti i cinque indagati per cui la Procura del capoluogo napitino aveva chiesto il processo nel contesto dell’inchiesta su presunti ammanchi di denaro nella gestione del Sistema bibliotecario vibonese ed a cui si contestava il reato di peculato (QUI).

Il Gup del tribunale di Vibo, Roberta Ricotta, accogliendo le richiesta delle difese ha difatti emesso sentenza di non luogo a procedere per il direttore artistico e amministratore di fatto dell'ente, Gilberto Floriani (75 anni); per i tre figli di quest’ultimo, Emilio (43), Giuseppe (47), e Gabriele Floriani (35), e per il direttore amministrativo, Valentina Amaddeo (42).

Gli indagati erano difesi dagli avvocati Giacinto Inzillo, Danilo Iannello, Giosuè Monardo e Giovanni Vecchio. Nel processo si era costituito parte civile il Comune di Vibo Valentia, che è tra i soci del Consiglio di Amministrazione e proprietario di Palazzo Santa Chiara, sede del Sistema bibliotecario vibonese.