Inchiesta Sistema bibliotecario vibonese, Regione: “non è ente regionale”

Il Sistema bibliotecario vibonese appartiene al Sistema bibliotecario regionale, ma non è un ente regionale e dunque non è gestito in alcun modo dalla Regione Calabria.

È quanto precisa la Regione Calabria, in una nota, dopo aver appreso dell’inchiesta della Procura del capoluogo napitino che ha indagato oggi cinque persone per peculato, due delle quali finite in arresto: ovvero l’ex presidente ed un dirigente (QUI).

La Regione sottolinea ancora che negli anni il sistema bibliotecario vibonese, così come altre realtà territoriali, ha ricevuto finanziamenti regionali relativi ad alcune specifiche attività.

Di recente, però, l’ente ha revocato diversi finanziamenti e non lo ha più ammesso ai bandi perché questo non avrebbe rendicontato, durante gli ultimi anni, i contributi che gli erano stati concessi.

Proprio per questa ragione la Regione Calabria ha fatto ricorso ad atti ingiuntivi per il recupero delle somme erogate e non rendicontate.