Cotronei. Non lo trovano in casa, arrestato per evasione dai domiciliari

Un uomo di Cotronei è finito in arresto, martedì scorso per evasione dai domiciliari. Durante un controllo i carabinieri della stazione locale non lo hanno infatti trovato a casa, una evidente violazione delle prescrizioni a cui è sottoposto.

Dopo l’arresto e le formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione, e sottoposto di nuovo alla stessa misura, così come disposto dal Pm di turno della procura della Repubblica di Crotone.