Tutto pronto per la sesta edizione dell’Oktoberfest calabrese

È ormai diventato l’evento nazionale più importante del settore birra. Ed è proprio qui in Calabria, a Rende, che si realizza questa meraviglia imprenditoriale che crea, ogni anno da cinque anni a questa parte, indotto lavorativo e, soprattutto, tanto divertimento.

Stiamo parlando dell’Oktoberfest Calabria che quest’anno taglierà il nastro della sua sesta edizione e che si terrà sempre a Rende a partire dal 17 ottobre 2025. L’importante evento verrà presentato in conferenza stampa giovedì 10 luglio, alle ore 11, al PalaPirossigeno nella città che ospita l’evento.

Durante la conferenza stampa di presentazione verranno illustrate alcune importanti novità dell’edizione 2025. La prima su tutte è quella della nuova tendostruttura che ospiterà i visitatori dell’Oktoberfest Calabria. Un video in 3D mostrerà le novità del luogo che accoglierà tantissime persone che giungeranno alla manifestazione.

Perché sono proprio tante le presenze raccolte in questi cinque anni di Oktoberfest Calabria: parliamo di oltre un milione e centomila persone che hanno visitato gli spazi nell’area mercatale di Rende. In più, sono stati erogati oltre 337 mila litri di birra, consumati più di 330 mila pasti e hanno collaborato 429 sponsor. Mica male per un evento che si tiene nel Sud Italia.

Quest’anno, inoltre, l’edizione dell’Oktoberfest Calabria avrà una eco nazionale. La manifestazione, infatti, verrà pubblicizzata sui canali Mediaset in modo da raggiungere nuovi visitatori che giungeranno nella nostra regione muovendo, così, le economie del territorio.

L’evento rappresenta l’esperienza immersiva per eccellenza della tradizione bavarese. Che si sia amanti della birra oppure no, l’OktoberFest, con la sua ambientazione, il carattere festoso, la musica, la cucina tipica e la gioiosa atmosfera che lo contraddistingue, rappresenta uno di quei momenti da vivere almeno una volta nella vita.

Il calendario prevede numerosi eventi che rientrano nella tradizione bavarese, con momenti salienti e festeggiamenti imperdibili, tra cui l’O’zapft is, le parate inaugurali, il concerto delle band e le giornate dedicate alle famiglie.

All’Oktoberfest, si degusta una birra creata appositamente dalla Paulaner per l'evento, una varietà a bassa fermentazione che offre un gusto superiore rispetto alla birra tradizionale, rendendo l’esperienza unica e deliziosa.