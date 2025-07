(Foto: Basta Vittime sulla 106)

Ancora un incidente stradale stavolta alla svincolo di Contrada Boscarello, nel comune di Corigliano-Rossano, sullo Ionio cosentino. Due le auto rimaste coinvolte, per cause ancora in fase di accertamento, ed altrettanti i feriti, per uno dei quali è stato allertato anche l’elisoccorso. Traffico inesorabilmente bloccato nel tratto interessato