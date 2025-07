Violenza di genere, al Parco Pitagora ci si confronta su prospettive e pratiche

Si terrà il prossimo 12 luglio, alle ore 17.30, presso Parco Pitagora di Crotone, un convegno sul tema “Dialoghi attorno alla violenza di genere. Prospettive e pratiche a confronto” organizzato dal Centro studi e ricerche Diego Tajani e dal Consorzio Jobel.

In un momento storico in cui la violenza di genere continua a manifestarsi in forme sempre più complesse e pervasive, nasce l’esigenza di fermarsi, riflettere e co-costruire nuovi spazi di confronto tra chi opera quotidianamente e chi studia questo tema da prospettive diverse.

Da questa consapevolezza nasce la necessità di un dialogo plurale al fine di mettere in relazione voci, esperienze e competenze diverse e che apra a prospettive molteplici e a pratiche concrete con uno sguardo critico e costruttivo.

La violenza di genere è un fenomeno sistemico che non può essere affrontato con risposte settoriali o occasionali. Serve una riflessione condivisa che tenga insieme la prevenzione, la protezione, la cura e il cambiamento culturale.

Dialogheranno sul tema Donatella Loprieno, costituzionalista, Isolina Mantelli, Presidente del Consorzio Calabrese di Solidarietà, Giovanna Vingelli, sociologa, Francesca Mallamaci e Felicia Foresta, assistenti sociali.

Le conclusioni sono affidate ad Alessandra Mesoraca, funzionaria del settore Politiche sociali del Comune di Crotone. I lavori saranno introdotti da Maurizio Mesoraca, presidente del Centro studi e ricerche Diego Tajani e Francesca Falcone, vicepresidente.