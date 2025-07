Vasto incendio in un’azienda agricola a Soveria Simeri: Vigilfuoco in azione

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e Sellia Marina, sono attualmente impegnati in un complesso intervento nel comune di Soveria Simeri, a causa di un vasto incendio che ha coinvolto numerose rotoballe di fieno, all'interno di una nota azienda agricola, specializzata nell’allevamento di bufale e nella produzione di prodotti caseari.

Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficoltose dalle elevate temperature e dal vento caldo che alimentano le fiamme, aumentando il rischio di propagazione del rogo alle strutture vicine.

Sul posto è presente anche un’Autobotte per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni.

L’intervento è attualmente in corso. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere e domare il rogo, al fine di mettere in sicurezza l’intera area e contenere eventuali danni ulteriori.