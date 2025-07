Esce dal carcere, è irregolare in Italia: sarà rimpatriato

Nell’ambito del consueto monitoraggio della Polizia volto a rintracciare cittadini stranieri irregolari in Italia, nei giorni scorsi è entrato nei radar dell’Ufficio Immigrazione un marocchino che è sprovvisto di qualsiasi documento e ritenuto socialmente pericoloso.

L’uomo, infatti, era detenuto in una casa circondariale del catanzarese dove stava scontando alcune condanne per detenzione e traffico di stupefacenti e per furto aggravato.

Al momento della scarcerazione è stato prelevato dagli agenti che lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e, valutata la sua posizione irregolare sul territorio, il Questore di Catanzaro ne ha disposto il trattenimento presso un Cpr nazionale.

L’uomo, considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta, dove attenderà il completamento dell’iter burocratico che lo porterà ad essere rimpatriato nel Paese d’origine.