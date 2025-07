Silagum: le caramelle calabresi alla conquista delle fiere internazionali

Storie di dolcezze, coraggio e visione. Alle fiere internazionali, non si portano “solo caramelle”, ma un pezzo di Calabria e di gusto che sa incantare il mondo.

Tra il mare e l’altopiano della Sila, ecco Silagum, un’azienda dolciaria che ha trasformato la caramella in un ambasciatore del Made in Italy. Appena tornati dal Fancy food di New York, dopo oltre dieci anni di presenza oltre oceano, si può dire che questo è stato l’anno della consacrazione del brand grazie anche al gradimento delle nuove linee di prodotti e dei nuovi pack de “le preziose” sul mercato americano.

Silagum ormai è realmente protagonista nelle fiere internazionali del settore alimentare, portando con sé un messaggio di autenticità, innovazione e sostenibilità. Una presenza globale in continua espansione, dunque.

Dagli stand di Ism e Anuga in Germania, a Tuttofood Milano fino alle vetrine dei supermercati in Europa, Canada e Stati Uniti, ha saputo conquistare i mercati esteri grazie a una strategia fondata su qualità certificata, rispetto per l’ambiente e una comunicazione attenta alle nuove tendenze.

“La partecipazione alle fiere non è solo una vetrina, ma un’occasione per raccontare la storia di un territorio e di un prodotto che parla di passione e ricerca”, fanno sapere i protagonisti.

"Le linee Le Preziose e Una Tira l’Altra, sono il fiore all’occhiello dell’azienda: caramelle realizzate con succhi di frutta , ingredienti biologici, senza glutine e senza coloranti artificiali. I gusti? Mango, lampone, arancia, bergamotto e liquirizia Dop di Calabria, solo per citarne alcuni. Ogni caramella è pensata per offrire un’esperienza sensoriale unica, confezionata in packaging riciclabile e biodegradabile" sottolineano poi.

"Silagum non si limita a produrre dolciumi: investe in impianti energetici autonomi, coprendo oltre il 60% del fabbisogno aziendale con fonti rinnovabili. La sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale, così come la valorizzazione delle risorse umane e del territorio" fanno sapere.

"Con una rete di distribuzione in oltre trenta Paesi e una crescita costante del fatturato, è diventata sinonimo di affidabilità e gusto. I rivenditori che scelgono il marchio, beneficiano di una reputazione solida e di campagne di marketing mirate, che rafforzano la visibilità e la fidelizzazione dei consumatori" chiosano ancora.

"Qui non si parla più di semplici caramelle ma gemme di frutta. I nuovi gusti in particolare, le gelatine con succo di clementine Igp, sono pronti a sbalordire chiunque. Oppure i sacchetti di carta “Gioie”, la nuova linea, che fa assaporare la naturale dolcezza della liquirizia di Calabria Dop" tengono a precisare.

“I riscontri sono oltremodo positivi da tutti gli operatori del settore, italiani ed esteri, particolare gradimento riceviamo per le nostre gelatine con i succhi di frutta veri. “I nostri prodotti saranno presenti sugli scaffali di Eataly nelle principali città di Canada e Stati Uniti, su Amazon Usa, nel Mercato del Sud America ed in quello asiatico” conclude l'azienda.