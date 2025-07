Indiano trovato morto sotto casa a Gallico, indaga la Mobile

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un 35enne indiano, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato una inchiesta per accertare le cause della morte del migrante, il cui cadavere è stato trovato da un familiare, riverso a terra, sotto l’abitazione in cui la viveva da solo, nel quartiere di Gallico.

Sull’accaduto, intanto, stanno già indagando gli uomini della Squadra Mobile e della Scientifica della Questura cittadina, che stanno ascoltando familiari e conoscenti del 35enne, così da acquisire elementi utili a chiarire la dinamica del decesso, su cui al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Qualche indicazione arriverà certamente dalla autopsia già disposta dal magistrato di turno Margherita Saccà, insieme agli esami tossicologici.