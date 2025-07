Hashish e marijuana tra negozio di light e casa: scattano le manette

Gli hanno trovato oltre due chili e mezzo di droga e per questo è finito in manette il titolare di un negozio di “cannabis light” accusato appunto di aver detenuto lo stupefacente per poi venderlo.

È accaduto a Soverato dove i militari hanno perquisito l’attività commerciale gestita dall’uomo, rinvenendo esattamente 777 grammi di hashish, suddivisi in 15 involucri in cellophane; altri 18 grammi di marijuana, in altrettante confezioni; e, in un magazzino dello stesso negozio, 15 piante di cannabis dell’altezza media di circa 40 centimetri.

I militari hanno esteso poi la perquisizione a casa dell’indagati, dove hanno trovato un chilo e 780 grammi di marijuana, in 21 involucri in plastica, del materiale per il suo confezionamento e una bilancia digitale di precisione.

Il Pubblico Ministero di turno ne ha poi disposto la liberazione mentre il Giudice del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto eseguito dai militari.