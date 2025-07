Calcio, Serie C. Al Crotone il talentuoso trequartista Kevin Bruno

Kevin Bruno

E' fatta! Kevin Bruno è un nuovo giocatore del Fc Crotone. Il giovane trequartista giunge in terra pitagorica a titolo temporaneo dall'Unione Sportiva Sassuolo Calcio.

Nato a Reggio Emilia il 26 Aprile 2005 (seppur di origini crotonesi) si è messo in mostra con la primavera del Sassuolo dove, in 28 presenze, ha segnato cinque gol e fornito sei assist contribuendo a conquistare la vittoria del campionato, Supercoppa e Torneo di Viareggio, mentre nella Youth League si è reso autore di tre reti in tre presenze.

Vent’anni per il talentuoso trequartista in cui può annoverare due convocazioni in Serie B con la prima squadra, contro Catanzaro e Cesena nelle prime due giornate del passato torneo.

Un curriculum di tutto rispetto e un rinforzo di prospettiva per gli squali che possono sognare ad occhi aperti.