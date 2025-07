Calcio, Serie C. Un altro rinforzo per il Crotone, preso il difensore Andreoni

Il calcio mercato del F.C Crotone è in pieno fermento e la società pitagorica nella proficua giornata odierna è riuscita ad aggiudicarsi dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il difensore Cristian Andreoni.

Nato a Vaprio D'Adda (Mi) il 30/05/1992 cresce calcisticamente nel Milan e nel 2012 viene tesserato dalla Pro Patria dove inizia la sua carriera.

Nel 2020 sottoscrive un triennale col Bari per poi passare nel 2023 con le "vespe" della Juve Stabia con cui vince il campionato di serie C nella stagione 2023/24.

Andreoni porta affidabilità ed esperienza alla difesa rossoblù, vera croce e delizia della passata stagione pitagorica, anche se quest'anno con rinforzi mirati, la società calabrese sembra voler potenziare ampiamente il reparto per blindare la propria porta e presentarsi da protagonista per la prossima stagione 2025/26.

Il 33enne è già in viaggio per Crotone e si unirà ai nuovi compagni prima del ritirò in quel di Trepidò.