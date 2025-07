Anas: rifacimento pavimentazione sulla A2, limitazioni al traffico

Per consentire l'avanzamento degli interventi programmati dall'Anas per il rifacimento della pavimentazione lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza.



Nella giornata di domani, lunedì 21 luglio, tra le 9 del mattino e le 14, sarà attiva la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Tarsia Sud, in direzione nord.

Durante la chiusura, gli utenti potranno utilizzare, in alternativa, lo svincolo precedente di Torano da cui sarà possibile proseguire lungo la Strada Provinciale 241 (SP241).