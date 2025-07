Per il 25 luglio torna con l’Ampa la Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi

Quest’anno, nell’82° anniversario, si rinnova l’appuntamento della “Pastasciutta Antifascista del 25 Luglio di Casa Cervi”, programmato nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria da Ampa venticinqueaprile e dalla associazione “Alioscia” in sinergia con la “Rete delle Pastasciutte Antifasciste”, promossa dall’Istituto Alcide Cervi.

Le due iniziative sono state programmate presso la “Fattoria Urbana” di Catona, ed a Maropati, presso le “Terre del Partigiano” in località Ciccarella.

"Il programma della serata-evento - continua la nota dell'Ampa - così come è previsto nelle oltre 400 pastasciutte della rete, ed in particolare a Casa Cervi prevede, anche attraverso l’utilizzazione di documenti audiovisivi, sia la ricostruzione storica degli avvenimenti tra il 24 ed il 25 luglio 1943, quando vennero decisi la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, sia il racconto di quanto avvenne in Italia, ed in particolare presso la casa dove la famiglia Cervi decise di festeggiare la caduta del fascismo, offrendo la pastasciutta a tutti i presenti nella piazza di Campegine, nei pressi di Reggio Emilia.

La serata del 25 Luglio, alla quale aderiscono Anei e Udi, sarà anche l’occasione per parlare delle tematiche che oggi sono al centro delle iniziative delle associazioni antifasciste (guerre, Onu, Palestina, Europa, Casa della Memoria, No Ponte, Ma quale casa, Antifascismo e Governo Meloni, Sanità)

L’evento delle pastasciutte antifasciste avrà inizio alle 19.30 e si concluderà con la cena (ore 21) alla quale si potrà chiedere di partecipare prenotando presso le associazioni promotrici".