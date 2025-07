Bergafest, il maestro Morrone omaggia gli ospiti con il sorbetto al bergamotto

Una tra le eccellenze agroalimentari del belpaese è stata celebrata lungo il chilometro più bello d’Italia. Sul lungomare reggino, infatti, si è svolta nei giorni scorsi la prima edizione del Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria. La competizione – lanciata già a gennaio scorso dal Sigep, e poi organizzata da Apei con il patrocinio della Regione Calabria e del Museo Nazionale del Bergamotto – è stata ideata dal maestro Iginio Massari presidente Apei, Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana.

In sfida 10 pasticcieri selezionati tra 32 candidati da tutta Italia che hanno realizzato due dolci a scelta tra torta da credenza, lievitato e torta gelato. Presente all’iniziativa – e fuori concorso - anche il maestro Apei, campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone e ambasciatore dell’Accademia del Bergamotto, calabrese di origine nativo di Zagarise.

Per l’occasione Morrone, che nel 2022 è entrato anche nella hall of fame riconoscimento da parte del Gelato Festival World Ranking e insignito dei Tre Coni Gambero Rosso per le sue gelaterie, ha realizzato in degustazione per gli ospiti e a quattro mani insieme al maestro Vincenzo Pennestrì della gelateria Sottozero di Reggio Calabria, un sorbetto al bergamotto: “ho voluto omaggiare questo frutto che rappresenta la mia terra, un agrume che può essere valorizzato dalla buccia alla polpa in diverse declinazioni, in quella che ho proposto io viene esaltata la profumazione e freschezza” – spiega il pluripremiato gelatiere Eugenio Morrone.

Il ‘Campionato Italiano del Bergamotto’ si è svolto in concomitanza con Bergamotto in Festa, il ‘BergFest che ha dedicato cinque giorni di eventi per onorare il frutto simbolo della città con degustazioni, cooking show, mostra storico-fotografica con immagini d’archivio. Il sorbetto al bergamotto firmato Morrone arriverà anche a Roma nelle sue location.