Comune di Crotone ha donato due sedie Job per persone con disabilità motorie

Il Comune di Crotone ha donato, questa mattina, due sedie Job, specificamente progettate per permettere alle persone con disabilità motoria di accedere in sicurezza e comodità alla spiaggia e al mare. Le sedie sono state prese in carico da Luca Manica, presidente del Sib (Sindacato Italiano Balneari) di Confcommercio Crotone.

Saranno posizionate al Lido Azzurro dove, tra l’altro operano le associazioni Sabir e Gli Altri siamo noi e presso il Lido La Ronde.

"L’iniziativa - continua la nota del Comune - rientra nell’impegno dell’Amministrazione Comunale per una città sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini.

Le nuove sedie saranno messe a disposizione presso gli accessi attrezzati delle spiagge grazie anche alla collaborazione con gli operatori balneari locali.

All’iniziativa, che si è tenuta sul lungomare cittadino, era presente l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise che, a nome del sindaco e dell’amministrazione, ha donato le sedie job".

"L’accessibilità non è un optional, ma un diritto. Questo gesto vuole essere un ulteriore passo verso un litorale più accogliente e fruibile da tutti. Le sedie Job permetteranno a persone con mobilità ridotta di vivere il mare in modo pieno e dignitoso.

Come assessorato ai Lavori Pubblici, continueremo a lavorare per garantire infrastrutture più inclusive e sostenibili, affinché nessuno resti indietro. Ringrazio i funzionari e gli operai comunali che, al di là del lavoro svolto, dimostrano sensibilità e senso di appartenenza” ha detto l’assessore Parise