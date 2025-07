Fdi ricorda la Rivolta di Reggio tra voci, testimonianze e memoria

“Ricordare la Rivolta di Reggio: voci, testimonianze, memoria”. Con questo slogan il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria organizza un incontro pubblico per riflettere, a 55 anni di distanza, sulla Rivolta di Reggio del 1970, un momento cruciale della storia cittadina e nazionale.

L’incontro si terrà domani, giovedì 24 luglio, alle 18:30, presso la sede del partito in via Luigi Aliquò 3/A e nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere un’occasione per rileggere quegli eventi attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti e dei familiari delle vittime.

Il punto di partenza sarà il libro di Enzo Rogolino, che all’epoca aveva solo 16 anni ed era già sulle barricate. Attraverso il suo racconto e l’intervento di ospiti d’eccezione, si ripercorreranno quei giorni di tensione, orgoglio e dolore che segnarono profondamente l’identità reggina.

Porteranno la loro preziosa testimonianza il Senatore Renato Meduri, l’Onorevole Natino Aloi, i familiari di alcune delle vittime della rivolta e di Ciccio Franco, storico leader del movimento.

I saluti istituzionali saranno affidati a Ersilia Cedro, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, mentre a moderare l’incontro sarà Franco Germanò, dirigente del partito.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si prefigge di essere “un momento di memoria condivisa, per comprendere e tramandare alle nuove generazioni le ragioni, le speranze e le contraddizioni di una pagina indelebile della storia di Reggio”.