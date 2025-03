Cittanova. Congresso cittadino FdI, eletti coordinamento e direttvo

Nei giorni scorsi si è svolto a Cittanova, il congresso cittadino di Fratelli d'Italia per l'elezione del coordinatore e del direttivo cittadino. Candidati a competere per la carica di coordinatore del partito, Francesco Rigoli commissario uscente, storico esponente della destra cittanovese e Carmen Bertuccio sostenuta dall'avvocato Giovanbattista Valensise.

"La partecipazione dei tesserati - si legge in una nota di resoconto - è stata numerosa oltre ogni aspettativa, e, a conclusione dello scrutinio, è stata decretata in maniera netta la vittoria di Francesco Rigoli, che ha ottenuto 106 voti. Questo risultato evidenzia il forte sostegno che Rigoli ha all'interno del partito e segna un momento importante e storico per il futuro di Fratelli d'Italia nella comunità.Nella lista collegata al coordinatore Francesco Rigoli sono stati eletti 4 componenti che andranno a formare il direttivo: Francesco Deleo, Cristina Ligato, Domenica Sorrenti e Giuseppe Chiappalone.

La lista che proponeva Carmen Bertuccio come coordinatrice, uscita sconfitta dalle elezioni, ottiene due componenti, la stessa Bertuccio e Concetta Giovinazzo candidata al direttivo.Il neo coordinatore Rigoli a breve nominerà altri 4 componenti di sua fiducia che insieme ai candidati eletti andranno a completare il direttivo cittadino che sara' composto da 11 persone.

Il congresso si è svolto in un clima di regolarità e trasparenza, grazie alla conduzione del presidente Pasquale La Gamba e del coordinatore provinciale Bruno Squillaci, che hanno gestito le operazioni di voto con grande competenza. Durante l'evento, è intervenuto anche l'assessore regionale Giovanni Calabrese, che ha voluto rivolgere un saluto a tutti i partecipanti, sottolineando l'importanza della mobilitazione e del dialogo all'interno della comunità.Francesco Rigoli ha ringraziato tutti gli elettori e si e' detto molto soddisfatto per il risultato ottenuto che conferma le scelte politiche fatte da FdI a Cittanova anche per le elezioni amministrative, in coalizione con altri due movimenti politici, dove ha ottenuto un ottimo risultato elettorale con l'elezione di 2 consiglieri, Francesco Sgambetterra vicesindaco e Girolamo Guerrisi con delega alla sanità".