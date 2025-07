Co-Ro aderisce alla Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento

Il Comune di Corigliano-Rossano aderisce alla Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, il World Drowning Prevention Day, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorre ogni 25 luglio, al fine di sensibilizzare e informare sulla prevenzione degli annegamenti.

L’iniziativa, promossa dal Found for Environmental Education - Fee Italia, si svolgerà contemporaneamente su tutte le spiagge Bandiera Blu 2025 e, quindi, anche sulle nostre spiagge del litorale ionico.

Il Comune, per l’occasione, organizza delle iniziative per due giorni. Venerdì 25 luglio, a partire dalle 9:30, presso la “Casa Matta” di Sant’Angelo in zona Galderate: mattinata dedicata alla sensibilizzazione e dall’informazione su come prevenire annegamenti attraverso incontri con istituzioni ed operatori con diverse simulazioni di soccorso in mare.

Queste le iniziative previste: presentazione e saluto ai partecipanti; discussione sulle principali norme di sicurezza in mare e di educazione ambientale, rivolgendosi principalmente ai bambini; dimostrazioni pratiche di tecniche di nuoto di salvamento; simulazione di soccorso in mare da parte di assistenti bagnanti con l’ausilio del pattino di salvataggio ed a nuoto; RCP (Respirazione Cardio Polmonare); e simulazione intervento con defibrillatore semiautomatico da parte di personale del Servizio Sanitario Nazionale abilitato.

Per sabato 26 luglio l’appuntamento è per le 9:30 a Schiavonea, sul tratto di spiaggia in direzione del Quadrato Compagna: sarà una mattinata ricca di emozioni con focus sull’inclusione sportiva con mototerapia. Gli esperti dell’Assonautica di Cosenza, terranno le dimostrazioni per fare capire come vivere il mare in maniera inclusiva e sostenibile. Presenti, inoltre, i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio ed i loro conduttori, che terranno delle dimostrazioni di salvataggio in mare.

“Nel percorso del Programma internazionale Blue Flag – fa sapere il sindaco Flavio Stasi - quello della sicurezza dei bagnanti è un criterio imperativo che i comuni che svolgono il programma portano avanti con grande impegno. In accordo con la Fondazione FEE siamo convinti che sensibilizzare sul tema del salvamento rappresenti un punto essenziale per una reale consapevolezza della cittadinanza tutta su un corretto e più sicuro rapporto con la risorsa Mare”.

Un dato su cui si deve riflettere è questo: ogni ora, nel mondo, oltre trenta persone muoiono per annegamento. A perdere la vita, troppo spesso, sono bambini: un quarto delle vittime ha meno di cinque anni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che il 25 luglio promuove la Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento, si tratta di oltre 300mila decessi l’anno.