Fermato a Crotone di notte nonostante il foglio di via, denunciato

Come in tutti i centri della provincia crotonese, la presenza dei Carabinieri è assidua anche nel capoluogo dove solo negli ultimi giorni le gazzelle della Radiomobile hanno controllato circa trecento persone e duecento veicoli.

Proprio durante quest’attività, eseguita di notte e in una zona della città, è stato fermato un sessantenne residente in un centro della provincia che è risultato attinto da un foglio di via obbligatorio dal comune di Crotone e trovato in possesso di una quantità di stupefacente ad uso personale.

Il fatto è stato quindi segnalato alla Prefettura per quanto attiene il possesso della droga, e all’autorità e Giudiziaria per la violazione alla misura di prevenzione a cui era sottoposto.