Giovani Democratici, concluse operazioni congressuali a Reggio Calabria

Concluse le operazioni congressuali del Partito Democratico Calabria che hanno visto il rinnovo degli organismi a tutti i livelli, è tempo di avviare un nuovo ciclo fondativo per i Giovani Democratici, che saranno protagonisti di un rilancio organico e concreto su tutta l'area Metropolitana di Reggio Calabria.



Già da inizio anno, sono riprese con entusiasmo le attività dei Giovani Democratici: a febbraio, infatti, è stato presentato il “Manifesto delle nuove generazioni” - a sostegno della mozione “Ri-Generazione” del Segretario Regionale Irto - contenente idee e progetti riguardanti scuola, università, ingresso nel mondo del lavoro, ambiente e mobilità.

I Giovani Democratici della città metropolitana di Reggio Calabria, coordinati da Girolamo Pratesi, già vice segretario regionale durante la segreteria Valente, hanno intensificato le attività in questi mesi proponendosi come interlocutori attivi nel partito e puntando sulla partecipazione dal basso, sul dialogo con le istituzioni e gli attori sociali, e sull’impegno ad approfondire ed elaborare idee per il futuro.

Hanno, inoltre, espresso sostegno alla mozione congressuale di Peppe Panetta, guardando al neo eletto segretario provinciale come il più qualificato interprete del progetto di rigenerazione del partito e al momento congressuale come una nuova opportunità per confrontarsi, radicarsi sui territori e diventare una voce autorevole e propositiva all’interno del PD reggino.

In attesa della fase congressuale che vedrà la giovanile dotarsi di tutti gli organismi previsti da statuto, il lavoro dei GD proseguirà in un clima di rinnovata armonia, nominando un coordinamento pro tempore, che possa proseguire le attività sui territori e che rappresenti e coinvolga in modo sinergico tutte le anime, rappresentate da ragazze e ragazzi nel partito con forza e responsabilità.

Il Coordinamento dei Giovani Democratici sarà composto da: Valeria Panetta; Carlo Alberto Corica; Nicola Malara; Tonino Meduri; Niccolò Alessi; Andrea Battaglia; Girolamo Giovinazzo. Consapevoli che i prossimi mesi saranno cruciali per l’avvenire della Calabria, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, i Giovani Democratici sono pronti a supportare con grinta e serietà il partito lungo questo percorso.