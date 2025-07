Evade dai domiciliari, pregiudicato vibonese arrestato a Brescia

Agenti Polfer alla stazione di Brescia

Un 62enne di Vibo Valentia è stato arrestato dalla Polfer a Brescia con l’accusa di evasione. Successivamente il Questore del capoluogo lombardo, Paolo Sartori, in considerazione di quanto emerso e dato che l’uomo non risiede in zona, ha emesso nei suoi confronti un avviso orale e un foglio di via obbligatorio con il contestuale divieto di far ritorno nella città per i prossimi quattro anni.

Il sospetto dei poliziotti

Gli agenti lo hanno notato mentre si aggirava nei pressi della Stazione ferroviaria con un atteggiamento apparso sospetto. Dopo aver tentato di allontanarsi alla vista della Polizia, il 62enne avrebbe anche cercato invano di mantenere la calma, nascondendo il proprio nervosismo per evitare il controllo, senza tuttavia riuscire nel suo intento.

L’accertamento dei precedenti

La pattuglia lo ha così fermato ed una volta identificato ha appurato che a suo carico c’erano svariati precedenti penali, ma anche che nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare e che, pertanto, si trattava a tutti gli effetti di un evaso dagli arresti domiciliari. A precisa domanda dei poliziotti, l’uomo non è stato infatti in grado di giustificare la sua presenza a Brescia.