Rossano. “La figlia del miracolo”, si bissa al Chiostro di San Bernardino

Dopo il successo del debutto nelle tre serate del giugno scorso al Teatro Amantea Paolella, la compagnia teatrale I Tinti, tona in scena, eccezionalmente, al Chiostro San Bernardino, nel centro storico di Rossano, sempre con la pièce teatrale di successo “La figlia del miracolo”, in programma la sera del 7 agosto alle 21.

A grande richiesta è stata aggiunta una nuova data per questa opera che ha suscitato ilarità e riflessione fra tutti gli spettatori presenti al debutto.

Una commedia tragicomica

Si tratta di una commedia tragicomica scritta e diretta proprio da Adriano Beraldi, regista ed una delle anime del gruppo, composta da due atti.

La storia ruota intorno alla vicenda di tre sorelle che, oramai, in età avanzata si trovano ad affrontare la sfida demenza. Una delle sorelle, consapevole del suo stato, cerca di allontanare in tutti modi la realtà perché teme che possa emergere un segreto nascosto riguardante la sua vita, qualcosa che nessuno sa e che assolutamente non deve essere rivelata ad ogni costo! Da qui si dipanano le situazioni che garantiscono anche molte risate, oltre a porre in evidenza i problemi della senilità.

Un viaggio nel tempo

La commedia si configura come un viaggio nel tempo, nel quale vengo svelati, lungo l'arco graduale della narrazione i ricordi, le storie e le storielle delle nostre tre sorelle. Si viene a creare, così un intreccio che, come è nello stile delle performance della compagnia, coinvolge tutto il pubblico e lo invita lentamente a scoprire i segreti e le emozioni che si celano dietro le loro vite.

Attraverso momenti di umorismo e riflessione, il testo riesce ad esplorare temi importanti come la memoria, il passato, i legami familiari e la paura di perdere se stessi, lasciando allo spettatore il piacere di scoprire il mistero che avvolge le protagoniste.

Gli interpreti

Gli interpreti dello spettacolo sono Salvatore Aloisio, Anna Zagarese, Giuseppina Lagaccia, Achiropita Scino, Leonarda Giglio, Maria Pia Santoriello, Lisa Bauleo, Niccolò Pedace, Salvatore Pacenza e Adriano Beraldi.

I Tinti, compagnia teatrale di Rossano, associata alla FITA, (Federazione Italiana Teatro Amatori) dell'Associazione Carpe Diem di Salvatore Aloisio, tornano sul palcoscenico al loro solito, incarnando un teatro etico e accessibile, radicato nel contesto rossanese attraverso la commedia.

La compagnia opera sul territorio con l'obiettivo di coniugare arte teatrale e impegno civico. La loro produzione include elementi di tradizione locale unita a tematiche di grande sensibilità.