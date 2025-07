Come il boom del poker online in Italia sta ridefinendo il panorama nazionale del gioco d’azzardo

Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un ritorno sorprendente in termini di popolarità per il poker online, un settore che, dopo una fase di assestamento durata anni, sta vivendo una vera e propria rinascita. Questa nuova ondata non solo sta attirando nuovi giocatori, ma sta anche apportando modifiche verso le dinamiche del comparto ludico digitale italiano. Con l’aumento dei tornei online, gli imminenti cambiamenti normativi e l’evoluzione del comportamento dei giocatori, il poker online si sta affermando come una delle colonne portanti del settore.



Il nuovo volto del mercato del poker digitale

L’interesse per i tornei di poker online in Italia ha registrato una crescita significativa, tanto che nel 2024 questa nicchia ha registrato un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 9,5 milioni di euro di guadagni. Questo conferma non solo un ritorno del poker, ma sottolinea anche una preferenza dei giocatori italiani per le modalità strutturate, rispetto al tradizionale cash game. Quest’ultimo, infatti, perde terreno giorno dopo giorno, segnando un calo dell’8,6% su base annua.

Sebbene rimangano popolari nei casinò online, le slot sembrano cedere parte del protagonismo ai tornei di poker, soprattutto tra un pubblico più giovane e coinvolto. È interessante notare come questa transizione stia portando una ventata di novità nell’esperienza di gioco, rendendola meno passiva e più interattiva.

Operatori come PokerStars continuano a dominare il mercato, detenendo oltre il 40% della quota nei tornei e più del 35% nei cash game. Seguono Lottomatica e Sisal, che consolidano la loro presenza con numeri importanti. Il mercato resta però racchiuso entro confini ben definiti: secondo la normativa vigente, i giocatori italiani possono partecipare solo a tavoli regolamentati localmente, una caratteristica che ci racconta di un ecosistema chiuso ma fortemente regolamentato.

Regolamentazione e trasformazione normativa

Il quadro normativo italiano, gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), si è sempre distinto per una certa attenzione al controllo e alla trasparenza. Attualmente, è in corso una revisione che prevede l’introduzione di nuove licenze obbligatorie entro la fine del 2025. È previsto un costo di ingresso di 7 milioni di euro, una tassa annuale del 3% sul fatturato e un contributo minimo garantito di 3,7 milioni di euro.

Questa riforma ha l’obiettivo di consolidare il settore, riducendo la frammentazione e alzando l’asticella per quanto riguarda la qualità e la trasparenza. Allo stesso tempo, però, solleva dubbi legittimi sul futuro di alcuni operatori minori, che potrebbero non essere in grado di sostenere i nuovi obblighi e costi. Sarà interessante vedere se queste nuove regole ci daranno un mercato più solido o unicamente meno competitivo.

Impatto economico e cambiamenti sociali

Nel 2023, il settore del gioco ha generato in Italia entrate per circa 150 miliardi di euro, solo il settore online ne ha fatti incassare oltre la metà. Il poker ha giocato un ruolo importante in questa espansione, affermandosi come una componente dinamica e innovativa del settore digitale.

Dal punto di vista demografico, il boom del poker online ha attirato in particolare uomini tra i 25 e i 45 anni, spesso già utenti abituali di giochi da casinò o scommesse sportive. L’influenza del calcio, ad esempio, resta forte nell’ambito delle scommesse sportive, ma molti utenti vogliono esplorare con interesse anche altri orizzonti ludici, come il poker o i giochi da casinò.

La crescente partecipazione ha spinto l’ADM ad aumentare le misure di gioco responsabile, introducendo limiti di deposito e strumenti di autoesclusione. È un segnale forte della volontà di garantire un equilibrio tra crescita e tutela, anche se solo il tempo ci dirà se queste misure saranno veramente efficaci

Tecnologia, concorrenza e nuovi modelli di gioco

Le nuove tecnologie hanno avuto un ruolo decisivo nell’espansione del poker online. Piattaforme mobili intuitive, software decentralizzati come CoinPoker, e tornei lampo in stile “Spin & Go” stanno riscrivendo l’esperienza dell’utente. La velocità, la semplicità e la possibilità di vincite immediate attirano l’attenzione anche dei giocatori occasionali, spesso in cerca di un’alternativa valida rispetto ad altri giochi online.

In parallelo, le campagne pubblicitarie con testimonial internazionali e le sponsorizzazioni sportive hanno aumentato la visibilità e popolarità del poker, trasformandolo da passatempo di nicchia a fenomeno popolare. Resta il dubbio se si tratti di una moda passeggera o di un cambiamento strutturale nel modo in cui gli italiani si rapportano al gioco online

In conclusione